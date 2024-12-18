В медколледжах Подмосковья провели донорский марафон

Видео: пресс-служба Минздрава МО
Акции по сдаче донорской крови провели в девяти филиалах Московского областного медицинского колледжа №1 с 13 ноября по 16 декабря, в них приняли участие свыше 350 студентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Такие акции помогают не только сохранить жизни пациентов, которые нуждаются в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности. Надеемся, что студенты областного медколледжа будут продолжать поддерживать и развивать донорское движение», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Отмечается, что сотрудничество областного медколледжа №1 с региональным Центром крови продолжается больше десять лет. За это время было проведено 115 донорских акций, на которых собрали около 2 тонн крови.
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