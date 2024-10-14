Студенты Красногорского колледжа посетили машиностроительный завод

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Экскурсию по машиностроительному заводу «Бецема» организовали для студентов Красногорского колледжа, мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на повышение качества профессионального образования и помощь подрастающему поколению в профориентации, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«На заводе студенты познакомились с реальными условиями труда и больше узнали о специфике профессии. Поездка на завод помогла будущим специалистам понять, чего ожидать от будущей работы», — говорится в сообщении.Завод «Бецема» расположен на Ильинском шоссе в Красногорске. Здесь выпускают коммунальную, дорожно-строительную и прочую спецтехнику, а также технологическое оборудование.
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Лев Каштанов