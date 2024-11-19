Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Студенты МГСУ побывали на строительной площадке ЖК «Мытищи Парк»

Студенты МГСУ побывали на строительной площадке ЖК «Мытищи Парк»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Оригинал
Студенты Московского государственного строительного университета посетили строительную площадку жилого комплекса «Мытищи Парк». Во время визита будущие строители изучили применяемые технологии, структуру управления и этапы реализации проектов в сфере недвижимости, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Экскурсия позволила учащимся углубиться в особенности строительного процесса и получить ответы на интересующие их вопросы от экспертов.

«Я был приятно удивлен, какое внимание уделяется вопросу безопасности на строительной площадке, комфорту сотрудников, созданию новой городской среды со всей необходимой для комфортного проживания социальной инфраструктурой», — прокомментировал студент Московского государственного строительного университета.


Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположен в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе, недалеко от Пироговского лесопарка и национального парка «Лосиный остров». Кроме жилых корпусов, проект включает развитую социальную инфраструктуру.

Читайте также:

В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки

В красногорском ЖК «Аникеевский» началась выдача ключей от квартир

Готовность студенческого общежития в Одинцове превысила 30%
#студент
#экскурсия
#жк
#строители
#подмосковье
Молодая семья из Долгопрудного приобрела квартиру благодаря жилищной программе
19 ноября 2024, 10:37

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Хоряковых из Долгопрудного воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью государственной программы «Жилище» Московской области. Благодаря этому семья обзавелась собственной квартирой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Иван и Ольга воспитывают трёхлетнюю дочь Полину. Раньше семья жила в съёмной квартире, но однажды в МФЦ они узнали о возможности получения помощи от государства в решении жилищного вопроса.

«Мы выбрали трехкомнатную квартиру в новостройке. К переезду готовимся в следующем году. Рядом с домом будет парк, вся инфраструктура. Да и просто, новое жилье — это всегда новое», — рассказал Иван.

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • возраст до 35 лет;
  • потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека);
  • проживание в Московской области (постоянная регистрация);
  • наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму.
Заявку можно подать онлайн на сайте. В 2024 году участниками программы стали 271 молодая семья в Московской области.

Читайте также:

«Социальная ипотека» помогла учителю из Липецка приобрести квартиру в Подмосковье

Семья из Лотошино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

«Социальная ипотека» помогла фельдшеру приобрести жилье в Подмосковье
#подмосковье
#жильё
#семья
#мфц
#социальная молодая семья
#квартира
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 19 ноября составила пять баллов
19 ноября 2024, 10:17

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 19 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 945 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

На ж/д переездах в Москве и Подмосковье стартовали рейды по безопасности

В Подмосковье начали тестировать систему «Антисон» для водителей автобусов

В Раменском провели испытания путепровода у платформы Быково
#пробки
#дороги
#транспорт
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели учения по тушению пожара на производстве после атаки дрона
19 ноября 2024, 10:07

Фото: ГУ МЧС по МО

Учения по тушению пожара и аварийно-спасательным работам провели на территории производственно-складского комплекса компании «МОСМЕК Недвижимость» в Видном, по легенде, пожар возник в результате удара беспилотника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Участники тренировки должны были эвакуировать людей и потушить горящий комплекс по изготовлению резиновых сапог. Отрабатывались действия по формированию звеньев газодымозащитной службы для поиска пострадавших в задымлённом помещении и обнаружения очага пожара, а также по тушению огня», — говорится в сообщении.
В учениях приняли участие 87 человек, было задействовано 19 единиц техники. Сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Подмосковья отработали взаимодействие со специалистами других экстренных служб.

Читайте также:

Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами

Полиция арестовала мужчину, спрятавшего тело пожилой женщины в морозильник
#пожарные
#учения
#беспилотник
#бпла
#дрон
#спасатели
#ленинский городской округ
#видное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал миллион звонков с начала года
19 ноября 2024, 09:41

Фото: istockphoto / KamiPhotos

С начала года виртуальный помощник контакт-центра МФЦ Московской области принял один миллион звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь жители региона могут круглосуточно и без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы. Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Наиболее популярные темы обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году:

  • проверка статуса заявления (165 тысяч звонков);
  • запись в МФЦ (44 тысячи);
  • вопросы социальной сферы — оформление субсидий, выплат и пособий (30 тысяч);
  • регистрация права собственности (24 тысячи);
  • оформление общегражданских паспортов (23 тысячи).
Кроме того, среди востребованных услуг — выдача водительских удостоверений, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

Читайте также:

Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья

МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ»

В Доме Правительства Московской Области отпраздновали 15-летие МФЦ
#проверка
#мфц
#робот
#регистрация
#консультации
#жители
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки
19 ноября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Набережную реки Купелинки площадью 2,2 га благоустроят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Благоустройство будет проведено на участке с перепадом высот до восьми метров. Поэтому проект создан с учётом многоярусности и ниспадающего рельефа. По верхнему уровню будет проходить променад с большой смотровой зоной площадью 735 квадратных метров, а ниже проложат пешеходные маршруты, в которые входит «тропа здоровья» и длинный спуск», — отмечается в сообщении.
Проектом предусмотрены также площадки для воркаута, столы для пинг-понга, скалодром и спортивная зона площадью 825 квадратных метров для командных игр с мячом.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года благоустроили 620 дворов

Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре

Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»
#минжилполитики мо
#благоустройство
#ленинский городской округ
#набережная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В шорт-лист «Зеленой премии — 2024» вошла платформа для контроля строительных отходов
19 ноября 2024, 09:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Российский экологический оператор объявил шорт-лист «Зеленой премии — 2024». Премия проводится в четвёртый раз и стала одним из ключевых событий в экологической сфере, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Организационный комитет премии выбрал лучшие экологические проекты в 13 номинациях, рассмотрев более 13 500 заявок. В категории «Инициативы отраслевых компаний» одним из кандидатов на победу стал проект ГК «Урбантех» под названием «ОССиГ-контроль» — система мониторинга транспортировки отходов сноса, строительства и грунта.

«Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты. Об её эффективности говорит тот факт, что с начала нынешнего года системой вынесено свыше 1300 постановлений по статье 6.26 КоАП Московской области, по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Церемония награждения победителей «Зеленой премии — 2024» пройдёт в декабре.

Читайте также:

Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды

В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников

В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
#подмосковье
#проект
#контроль
#коап
#экология
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии для россиян
Союз пенсионеров: в 2025 году пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
19 ноября 2024, 08:36

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году справедливый размер пенсии неработающих россиян должен быть на уровне 40% от средней заработной платы. Об этом заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, передает «Газета.Ru».
Парламентарий отметил, что при таком раскладе жители столицы могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тыс рублей, Мурманска — 33 тыс рублей, а Краснодарского края — 30 тыс рублей.

«Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — цитирует Никитина «Газета.Ru».

Депутат также призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в 35 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены

Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии

Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
#пенсии
#льготы
#выплаты
#жители
#человек
#россияне
#депутат
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз
В Нижнем Новгороде запущено серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
19 ноября 2024, 05:10

Фото: iStock/BreakingTheWalls

В России началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение, передает РИА Новости.
Производство развернулось в Дзержинске Нижегородской области, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.

Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.

Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.

Читайте также:

Уничтожает опорные пункты ВСУ: танк Т-80БВМ — модернизация, характеристика, применение на СВО

Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном

Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
#производство
#разработка
#загрязнение
#защита
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам сообщили, как может измениться плата за капремонт в 2025 году
Минстрой РФ предложил дифференцировать взносы на капремонт с 2025 года
19 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Минстрой России предложил с 2025 года ввести дифференцированный порядок начисления взносов на капитальный ремонт, опираясь на разработанные поправки к процедуре.
Владельцы жилья в домах с лифтами, требующими замены, будут платить больше, чем жильцы домов без лифтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.

Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.

Читайте также:

В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах

Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ

В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
#жкх
#деньги
#минстрой
#ремонт
#капитальный ремонт
#взнос
#поправки
#лифты
Следите за нашими новостями
в удобном формате