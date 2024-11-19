Студенты МГСУ побывали на строительной площадке ЖК «Мытищи Парк»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Студенты Московского государственного строительного университета посетили строительную площадку жилого комплекса «Мытищи Парк». Во время визита будущие строители изучили применяемые технологии, структуру управления и этапы реализации проектов в сфере недвижимости, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Экскурсия позволила учащимся углубиться в особенности строительного процесса и получить ответы на интересующие их вопросы от экспертов.
Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположен в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе, недалеко от Пироговского лесопарка и национального парка «Лосиный остров». Кроме жилых корпусов, проект включает развитую социальную инфраструктуру.
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«Я был приятно удивлен, какое внимание уделяется вопросу безопасности на строительной площадке, комфорту сотрудников, созданию новой городской среды со всей необходимой для комфортного проживания социальной инфраструктурой», — прокомментировал студент Московского государственного строительного университета.
Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположен в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе, недалеко от Пироговского лесопарка и национального парка «Лосиный остров». Кроме жилых корпусов, проект включает развитую социальную инфраструктуру.
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Дайана Хусинова