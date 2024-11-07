Готовность студенческого общежития в Одинцове превысила 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Студенческое общежитие Московского государственного института международных отношений (МГИМО) возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 30%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних перегородок», — отметили в министерстве.Согласно проекту, общая площадь здания составит более 4,9 тыс. квадратных метров. Жилые комнаты будут расположены со второго по четвёртый этажи, в каждой из их предусмотрены ванные комнаты и кухни-ниши. В здании также будут комнаты бытового обслуживания, буфет на 22 места и медпункт с изолятором.
Ввести новое общежитие в эксплуатацию планируют в 2025 году.
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