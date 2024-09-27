Студенты Павловского Посада завоевали награду в конкурсе профессионального мастерства

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Команда студентов Павлово-Посадского техникума «ЭнергоТитаны» кластера «Топливно-энергетическая сфера» федерального проекта «Профессионалитет» стала бронзовым призёром соревнований профессионального мастерства среди команд студентов среднего профессионального образования России, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Команда «ЭнергоТитаны» продемонстрировали высокий уровень подготовки и широкий кругозор студентов и заняли почетное третье место», — говорится в сообщении.Отмечается, что студенты приняли участие во всех этапах соревнований: это визитная карточка, проверка знания инструкций и правил, оказание первой помощи пострадавшему, монтаж подвески самонесущего изолированного провода, подключение счётчика и тушение пожара на трансформаторной подстанции. Кроме того, представители Павловского Посада поучаствовали и в дополнительном этапе «Занимательная энергетика».
Читайте также:
В Павловском Посаде провели День без автомобиля
В парке Электрогорска проведут бесплатные спортивные занятия
Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»
Лев Каштанов