В парке Электрогорска проведут бесплатные спортивные занятия

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Тренировки на свежем воздухе для всех желающих проведут на текущей неделе в парке культуры и отдыха Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Во вторник, 24 сентября, состоится занятие по скандинавской ходьбе. В среду, 25 сентября, в три часа дня в парке стартует спортивная эстафета. На 26 сентября запланировано ещё одно занятие по скандинавской ходьбе, а 28 сентября в 14:00 состоится беседа «Наши бабушки и дедушки», — говорится в сообщении.В руководстве парка отметили, что тренировки на свежем воздухе приносят участникам массу позитивных эмоций, а также новые знакомства и заряд бодрости.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, возрастных ограничений нет.
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