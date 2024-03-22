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Подмосковные студенты победили на региональном чемпионате «Профессионалы»

22 марта 2024, 16:07
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты из Реутова стали победителями регионального чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Реутовские студенты стали призерами в номинации «Лазерные технологии».

«Роман Бурдин занял первое место, а Егор Ильяшенко — второе. Студенты обучаются в колледже на 2 курсе по специальности «Электрические станции, сети и системы». К чемпионату студенты готовились ежедневно в течение полугода. В лазерных мастерских колледжа они проводили все свое свободное время, а домой приходили уже ночью. Совершенствовали свои умения они под руководством опытного преподавателя Евгения Новикова», — рассказали в министерстве.


Стоит отметить, что итоги всех дисциплин чемпионата подведут 29 марта.

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#энергия
#студенты
#итоги
#технологии
#подмосковье
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Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
В Москве адвокату Мекерову из КЧР дали 15 лет за покушение на двойное убийство
22 марта 2024, 16:18

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Адвокат из Карачаево-Черкесии Барисбий Мекеров приговорен к 15 годам колонии строгого режима щербинским судом Москвы по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.
«Мекерову было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказал источник агентства.
Помимо покушения на двойное убийство, адвокату также было предъявлено обвинение в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия. Его соучастник был приговорен к 13 годам лишения свободы.

По информации издания «Legal.Report», Мекеров закладывал свой Mercedes-Benz в залог, но не смог вовремя его выкупить. Вместе с соучастником он приехал к новому владельцу машины в Москве и открыл стрельбу по двум пострадавшим, ранив обоих. Затем они похитили автомобиль и скрылись, однако были задержаны в этот же вечер.

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#полиция
#убийство
#автомобиль
#обвинение
#mercedes
#наказание
#машины
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Строительная готовность ФОКа в Бронницах достигла 20%
22 марта 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на Москворецкой улице в Бронницах, в настоящее время строительная готовность спортивного объекта составляет 20 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас строители армируют и бетонируют элементы трибун, ведутся монолитные работы по возведению самого здания комплекса», — отмечается в сообщении.
Общая площадь будущего физкультурно-оздоровительного комплекса составит более двух тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено наличие в здании тренажёрных залов и залов для занятия фитнесом, универсального спортивного зала с трибуной на 100 человек, бассейн с сауной и душевыми, а также кафе и различные административные помещения.

На прилегающей территории оборудуют парковку.

Сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2024 года.

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#фок
#бронницы
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Блиновской выдвинули окончательное обвинение
Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
22 марта 2024, 16:11

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Следователи допросили блогера Елены Блиновской и предъявили ей расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.
«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», — заявила адвокат.
Как утверждает защита, уголовное дело Блиновских содержит около 30 томов.

По завершению следственных действий «королева марафонов» и ее супруг Алексей должны начать ознакомиться с материалами дела. Затем оно оправится в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд для рассмотрения.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО. Мера пресечения была ужесточена из-за нарушений условий домашнего ареста. Блогера задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле.

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#адвокат
#обвинение
#защита
#сизо
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Юрист Галяшина заявила о негативном влиянии запрета оставлять детей с бабушками
22 марта 2024, 16:02

Фото: istockphoto.com/Choreograph

Доктор юридических наук Елена Галяшина заявила, что принятие закона о привлечении к административной ответственности за оставление детей с бабушками и дедушками может негативно сказаться на формировании в обществе традиционных ценностей.
«Оставление детей с бабушкой или дедушкой, когда родители зарабатывают деньги, нельзя расценивать как административное правонарушение, если это не влечет ущемления прав ребёнка. Такая инициатива со стороны чиновников может иметь отрицательные последствия для формирования у детей и их родителей традиционных семейных ценностей», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Галяшина.

Так, она пояснила, что подобные запреты отобьют окончательно желание у молодых людей, занимающихся образованием или работой, заводить детей и семью. Кроме того, подобные меры поспособствуют утрате связи между поколениями.

Ранее стало известно, что в Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых бабушки и дедушки присматривают за своими внуками. Так, отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар разослал письмо директорам школ с требованием собрать сведения о семьях, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки.

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#родители
#семьи
#меры
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В Подмосковье началась досрочная сдача ЕГЭ
22 марта 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Досрочный период сдачи единого госэкзамена стартовал в Московской области в пятницу, 22 марта, он продлится месяц, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
В первый день досрочного периода был проведён ЕГЭ по двум предметам: литературе и географии.

«Экзамены проводились на базе школы №11 в Красногорске. Она будет пунктом проведения экзаменов на протяжении всего досрочного периода. Географию сегодня сдавали десять человек, литературу — девять человек. ЕГЭ прошёл штатно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Результаты проведённых сегодня экзаменов станут известны не позднее 5 апреля, они будут опубликованы на официальном портале Роспотребнадзора, а также отправлены в личные кабинеты пользователей на сайте Регионального центра обработки информации по ссылке.

Резервным днём для желающих досрочно сдать литературу является 19 апреля, географию можно будет сдать также 22 апреля.

Досрочный период сдачи ЕГЭ завершится 30 апреля. В нём принимают участие более 150 подмосковных школьников.

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#московская область
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Спасатели провели тренировку по ликвидации пожара в здании психиатрической больницы
22 марта 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали условный пожар в здании психиатрической больницы в округе Егорьевск. Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
В учениях на территории психиатрической больницы приняли участие четыре команды спасательных подразделений.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара. Во время занятия все сотрудники и пациенты без паники самостоятельно эвакуировались из больницы. В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — поделился замначальника Игорь Старцев.

Стоит отметить, что план тренировки пожар возник из-за перенапряжения в электросети и в опасности оказались пациенты больницы, которые находились на всех четырех этажах.

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#тренировки
#работники
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На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства
22 марта 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На выставке «Россия» на ВДНХ 30 марта состоится Фестиваль трудоустройства, где будут представлены соответствующие сервисы.
«На международной выставке-форуме «Россия» пройдёт презентация сервисов столичного центра «Профессии будущего». Посетители примут участие в фестивале трудоустройства, деловой игре «Лабиринт эмоций», а также попробуют себя в новой специальности на тренажере виртуальной реальности», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Гостей мероприятия встретят карьерные наставники, а также специальные роботы Катя и Гоша.

Будет предложено более 100 вакансий и 500 рабочих мест.

А исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций показало, что 64% опрошенных хотели бы улучшить качество делового общения, 54% намерены общаться на работе больше.

«Деловое общение — это ключевой элемент хорошего настроения и мотивации сотрудников и команд. На рынке есть несколько отличных отечественных корпоративных мессенджеров и сервисов для коммуникаций — с удобным интерфейсом, видеозвонками, мобильной версией», — отметила в беседе с RT директор по маркетинговым коммуникациям компании Юлия Савосина.

Она добавила, что работодателям по силам улучшить качество делового общения и в технологическом плане, поскольку необходимые IT-продукты уже созданы российскими разработчиками.

Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.

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#мероприятия
#профессии
#работа
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СК РФ начал проверку в отношении оскорблявшей участников СВО блогерши
22 марта 2024, 15:38

Фото: istockphoto/blinow61

Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало проверку в отношении блогерши из Батайска. Она опубликовала в интернете стрим, во время которого оскорбляла участников специальной военной операции.
Местный телеграм-канал под названием «Плохие новости» опубликовал видеозапись молодой жительницы Батайска, на кадрах которой она заявляла, что не испытывает никакого уважения к бойцам, участвующим в СВО, и что всех их ждёт одна участь — смерть. Также она допустила в адрес российских военных оскорбления и нецензурную лексику, а в заключение призвала «извиниться пред Америкой». Прямую трансляцию выступления девушки смотрели несколько сотен человек.

Сотрудники регионального управление Следственного комитета РФ инициировали доследственную проверку по факту происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Дубне стартовала уборка общественных территорий
22 марта 2024, 15:37

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу коммунальщикам привести городской округ в порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы в этом направлении ведутся полным ходом каждый день. Сотрудники сметают песок с тротуаров на общественных пространствах наукограда, собирают с улиц мусор. В апреле в рамках городской акции к бригадам МБУ «ЖКУ» присоединяться сотрудники предприятий и управляющих компаний. По традиции в месяц чистоты и благоустройства пройдут городские субботники», – говорится в сообщении.
В городском округе составили план уборки. Там проведут сбор мусора, покраску различных объектов, промывку асфальта и плитки, мойку контейнерных площадок. При необходимости отремонтируют детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Кроме того, участники месяца чистоты и благоустройства удалят аварийные деревья, очистят газоны и займутся и опиловкой сухостоев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал состояние общественных территорий, дворов, парков темой, которая привлекает особое внимание жителей весной.

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