Подмосковные студенты победили на региональном чемпионате «Профессионалы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты из Реутова стали победителями регионального чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Реутовские студенты стали призерами в номинации «Лазерные технологии».
Стоит отметить, что итоги всех дисциплин чемпионата подведут 29 марта.
Читайте также:
Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку
Для школьников Воскресенска провели урок-игру по сборке роботов и 3D-рисованию
На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства
«Роман Бурдин занял первое место, а Егор Ильяшенко — второе. Студенты обучаются в колледже на 2 курсе по специальности «Электрические станции, сети и системы». К чемпионату студенты готовились ежедневно в течение полугода. В лазерных мастерских колледжа они проводили все свое свободное время, а домой приходили уже ночью. Совершенствовали свои умения они под руководством опытного преподавателя Евгения Новикова», — рассказали в министерстве.
Читайте также:
Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку
Для школьников Воскресенска провели урок-игру по сборке роботов и 3D-рисованию
На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства
Мира Полтева