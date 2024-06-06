Студенты Подмосковья вышли в финал «Профессионалов» в Красноярке

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты Подмосковья представляют область на финальном этапе «Профессионалов» в Красноярке. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финальный этап проходить в красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства
В рамках первого дня студенты редставили экспертной группе свои работы по восстановлению объектов в рамках компетенции «Реставрация произведений из дерева».
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«Студенты из 12 регионов страны собрались, чтобы продемонстрировать свои умения и знания в различных профессиональных дисциплинах. В категории «Реклама» представляет Московскую область учащийся первого курса колледжа «Энергия»Данила Макаркин. В течение трех дней участникам предстоит выполнить сложные задания, показывая высокий уровень подготовки и креативность в решении профессиональных задач», — поделились в пресс-службе.
В рамках первого дня студенты редставили экспертной группе свои работы по восстановлению объектов в рамках компетенции «Реставрация произведений из дерева».
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Мира Полтева