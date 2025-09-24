Студенты продолжают обучение после ареста имущества СПбГУП

24 сентября 2025, 10:20

Фото: iStock/I_Valentin

Арест имущества, наложенный на имущество Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), не влияет на обучение студентов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску Генпрокуратуры наложил арест на восемь объектов университета, в том числе на общежитие и учебный корпус на улице Фучика, а также здание гимназии в поселке Ольгино.



В учебном заведении заявили, что судебное решение никак не влияет на учебный процесс, а студенты продолжают посещать занятия.





«Собственность остается за собственниками, то есть профсоюзами. Это чисто техническое, формальное решение, которое к студентам отношения не имеет», – пояснили в пресс-службе вуза.