Главреда и продюсера Baza просят отправить под домашний арест по делу о взятках

18 сентября 2025, 12:12

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы издания Татьяны Лукьяновой. По данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, правоохранительные органы просят отпустить их из СИЗО под домашний арест.