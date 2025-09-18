Главреда и продюсера Baza просят отправить под домашний арест по делу о взятках
Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы издания Татьяны Лукьяновой. По данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, правоохранительные органы просят отпустить их из СИЗО под домашний арест.
Адвокат Глеба Трифонова Алексей Михальчик пока воздержался от комментариев по поводу возможного изменения меры пресечения.
Напомним, что главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Следственный комитет России подозревает их в даче взяток сотрудникам МВД из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краёв за получение служебной информации. В рамках дела также задержали троих полицейских из разных регионов. Следствие обратилось в суд с ходатайством о замене меры пресечения для журналистов на домашний арест. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
