Замглавы военного санатория в Крыму купила элитное жильё за границей на премии сотрудников
Крымский суд вынес приговор бывшему замначальника военного санатория, которую обвиняют в присвоении денежных средств, предназначенных для выплаты премий сотрудникам учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным следствия, во время своей работы в санатории Елена Шарапова систематически оформляла премии на подчиненных, после чего незаконно переводила эти деньги себе. Сумму она использовала для приобретения элитной недвижимости за границей.
В частности, чиновница купила квартиру в курортном районе Аланья в Турции стоимостью более 19 миллионов рублей, а также парковочное место за 600 тысяч рублей.
Решением суда чиновницу приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также Шарапову обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, по иску военной прокуратуры Черноморского флота имущество, приобретённое на неподтверждённые доходы, обратят в доход государства.
Читайте также: