Замглавы военного санатория в Крыму купила элитное жильё за границей на премии сотрудников

18 сентября 2025, 20:05

Экс-замглавы военного санатория в Крыму осудили за мошенничество

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Крымский суд вынес приговор бывшему замначальника военного санатория, которую обвиняют в присвоении денежных средств, предназначенных для выплаты премий сотрудникам учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.