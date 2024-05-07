Студентка из Коломны победила в двух конкурсах сочинений на китайском языке

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Победу на двух конкурсах сочинений на китайском языке одержала студентка третьего курса факультета иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Екатерина Боярская, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первое место на международном конкурсе эссе на иностранных языках «Единство в различии» Екатерине принесло её сочинение, где она сравнивала роль учителя в России и Китае. Кроме того, Екатерина победила на Втором межвузовском конкурсе сочинений на китайском языке, организованном Институте Конфуция Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина», — говорится в сообщении.Во втором конкурсе принимали участие более 300 российских студентов из разных вузов, и заслуживающим золотую медаль признали именно сочинение представительницы Коломенского ГСГУ.
В областном Минобразования Екатерину поздравили с заслуженной победой.
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