Студентка из Подмосковья участвует во Вссероссийском съезде психологических служб

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студентка ГСГУ представила Подмосковное студенчество на Вссероссийском съезде психологических служб. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентка третьего курса Коломенского ГСГУ представила Подмосковное студенчество на Всероссийском съезде психологических служб в системе образования Российской Федерации.
Всего в съезде приняли участие представители органов власти и студенты из всех 89 регионов России.
Мероприятие организовано для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития психологической службы в системе образования.
Стоит отметить, что в рамках образовательного мероприятия для участников были организованы сессия «Психологическая профилактика аддиктивного поведения у подростков», дискуссии, совещания, неформальные общения между участниками и работы по усовершенствованию системы подготовки педагогов-психологов.
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Всего в съезде приняли участие представители органов власти и студенты из всех 89 регионов России.
«Продолжая свое обучение на социально-психологическом факультете Коломенского вуза, студентка намерена продолжать активно участвовать в международных и российских конференциях, семинарах и съездах, чтобы развивать свои знания и навыки в области психологии и продолжать делиться своим опытом для прогресса российской психологической службы», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках образовательного мероприятия для участников были организованы сессия «Психологическая профилактика аддиктивного поведения у подростков», дискуссии, совещания, неформальные общения между участниками и работы по усовершенствованию системы подготовки педагогов-психологов.
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Мира Полтева