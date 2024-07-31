В Люберцах капитально отремонтируют больничный корпус

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Первый корпус Люберецкой областной больницы планируется капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт пятиэтажного больничного корпуса, построенного в 1971 году. Общая площадь объекта составляет более 2,3 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 438 миллионов 740 тысяч рублей, заявки принимаются до 14 августа.
Капитальный ремонт медучреждения планируется завершить в 2026 году.
Читайте также:
В Щёлкове завершается капитальный ремонт школы №13
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции гимназии в Сходне
Щёлковскую школу №3 откроют после капремонта в сентябре
Лев Каштанов