«Хотел вразумить»: Мужчина получил условный срок за избиение питбайкера лопатой
Жителя Подмосковья осудили за нападение на подростка-питбайкера
Суд в Подмосковье приговорил местного жителя к двум годам условно за нападение на подростка-питбайкера. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в июне прошлого года. Мужчину раздражал шум мотоциклов, и он попытался остановить двух юных водителей с помощью черенка от лопаты.
Один из подростков избежал удара, но второй потерял управление и врезался в припаркованную машину. После этого нападавший нанёс ему несколько ударов. Потерпевший получил травмы.
Обвиняемый не признал вину, заявив, что лишь хотел «вразумить» мотоциклистов.
«Там не было цели выйти с ним, была цель выйти и успеть, когда они будут ехать обратно, остановить их и пообщаться с ними. То есть вразумить их, что, ребята, здесь не нужно ездить», — высказался осужденный.Прокуратура запрашивала три года колонии, но суд назначил условное наказание с испытательным сроком.