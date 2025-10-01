«Хотел вразумить»: Мужчина получил условный срок за избиение питбайкера лопатой

01 октября 2025, 19:34

Жителя Подмосковья осудили за нападение на подростка-питбайкера

Фото: Istock/federico cardaio

Суд в Подмосковье приговорил местного жителя к двум годам условно за нападение на подростка-питбайкера. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Инцидент произошёл в июне прошлого года. Мужчину раздражал шум мотоциклов, и он попытался остановить двух юных водителей с помощью черенка от лопаты.



Один из подростков избежал удара, но второй потерял управление и врезался в припаркованную машину. После этого нападавший нанёс ему несколько ударов. Потерпевший получил травмы.



Обвиняемый не признал вину, заявив, что лишь хотел «вразумить» мотоциклистов.

«Там не было цели выйти с ним, была цель выйти и успеть, когда они будут ехать обратно, остановить их и пообщаться с ними. То есть вразумить их, что, ребята, здесь не нужно ездить», — высказался осужденный.