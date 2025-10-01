Житель Геленджика обманул инвесторов на 27,5 млн рублей, продав несуществующую стройку
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя Геленджика, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным следствия, мужчина убедил троих инвесторов вложить средства в строительство коммерческих помещений, предоставив поддельные документы.
Он демонстрировал фиктивное разрешение на застройку и уверял, что владеет участком. Однако выяснилось, что земля принадлежит муниципалитету, и никаких прав на неё у подозреваемого не было. Получив более 27,5 млн рублей, он скрылся с деньгами.
Материалы дела уже переданы в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
