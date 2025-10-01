Житель Геленджика обманул инвесторов на 27,5 млн рублей, продав несуществующую стройку

01 октября 2025, 19:50

Кубанец получил миллионы рублей, подделав документы на муниципальную землю

Фото: Istock / GermanS62

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя Геленджика, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».