В России могут ввести ОГЭ по физкультуре

01 октября 2025, 19:40

Фото: Istock/Angela940

Министерство физической культуры и спорта Московской области предложило ввести основной государственный экзамен по физкультуре. Глава ведомства Дмитрий Абаренов выступил с этой инициативой на заседании комиссии Государственного совета. Об этом сообщает ТАСС.





Абаренов уточнил, что ведомство уже обсуждало предложение с администрацией президента. Суть инициативы — добавить в программу ОГЭ для девятиклассников обязательный экзамен по физкультуре в формате ГТО. Систему оценок министр описал так: золотой знак соответствует пятерке, серебряный — четвёрке, а бронзовый — тройке.



Министр добавил, что для школьников, которые имеют освобождение от физических нагрузок, разработают тесты по теоретическим знаниям предмета.

«Чтобы дети максимально приобщились соответственно к урокам физкультуры с самого раннего возраста», — подчеркнул Абаренов.

