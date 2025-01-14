Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Моя законотворческая инициатива»

Фото: istockphoto.com/macky_ch
Новый сезон конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» стартовал в России 1 января, прислать свои работы могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.
«Конкурс проводится для привлечение молодежи к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности, а также для отбора перспективных проектов, которые будут полезны при подготовке законодательных инициатив. Кроме того, конкурс призван создать условия для подготовки кадрового резерва специалистов в области правового регулирования и политических лидеров», — говорится в сообщении.Заочные туры конкурса будут проходить с 1 января по 7 апреля и с 4 августа по 8 сентября. Финальные очные туры конкурса состоятся в Москве в мае и октябре.
Читайте также:
Две подмосковные организации стали призёрами конкурса трудоустройства молодёжи
В Подмосковье наградили победителей детского конкурса экопроектов
В России пройдёт серия детских конкурсов по Правилам дорожного движения
Лев Каштанов