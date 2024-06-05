Суд отложил слушание дела российских военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военных, которых обвиняют в похищении и убийстве Валентины Давроновой на территории ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
«Слушание по уголовному делу в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина отложено на 10.00 мск 9 июля», — сказали журналисту в суде.
По данным агентства, подсудимых не доставили в суд.
Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее читайте в нашем материале.
Ранее мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста.
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Дарья Осипова