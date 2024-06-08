Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера в парке «Кусково»

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Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, заступившегося за своих внучек в парке «Кусково». Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что постановлением суда было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Штольца до 4 августа.
В суде подчеркнули, что ему уже предъявлено официальное обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве.
Трагедия произошла 6 июня. Две девочки кидали камешки в озеро в лесопарке «Кусково». К ним подошёл мужчина и в грубой форме сделал замечание. 58-летний дедушка девочек подошёл к неизвестному, чтобы выяснить, что случилось. Однако преступник не стал разговаривать, а, достав нож, ударил мужчину. После этого он скрылся с места вместе со своей спутницей и собакой.
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В суде подчеркнули, что ему уже предъявлено официальное обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве.
Трагедия произошла 6 июня. Две девочки кидали камешки в озеро в лесопарке «Кусково». К ним подошёл мужчина и в грубой форме сделал замечание. 58-летний дедушка девочек подошёл к неизвестному, чтобы выяснить, что случилось. Однако преступник не стал разговаривать, а, достав нож, ударил мужчину. После этого он скрылся с места вместе со своей спутницей и собакой.
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Анастасия Чинкова