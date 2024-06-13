В Шатуре представили концепцию благоустройства общественных пространств

Фото: пресс-служба г.о. Шатура
В городском округе Шатура планируется расширить парковую зону и создать новые спортивные зоны. О концепции развития общественных пространств округа до 2028 года рассказали на встрече «Большая Шатура — пульс регионов» заместитель главы округа Александр Титов и архитектор Константин Елихов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В частности, будет увеличена территория парка имени Гагарина.
Новые проекты благоустройства предусматривают также, что благоустроенные набережные будут связаны с основными улицами Шатуры. Например, бульвар Мира станет связующим звеном между ключевыми городскими улицами и парком культуры и отдыха, откуда можно будет дойти до городского пляжа и 5-го микрорайона.
Отмечается, что центр города Шатура ожидает комплексное развитие. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи. Благоустроен будет проспект Ильича, вокруг строящегося Никольского собора создадут площадь, а в привокзальных сосновых борах обустроят скверы. Благоустройство затронет также площадь Ленина — там проведут озеленение и сделают пространство удобным для массовых мероприятий.
Концепция благоустройства Рошаля предполагает преобразование центра города в большой парк и туристический кластер. Кроме того, центры планируется реконструировать в посёлках Осаново-Дубовое, Черусти, Мишероснкий, Шатурторф, селе Кривандино и ряде других населённых пунктах округа.
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«В результате расширения общая площадь парка составит 81 гектар и будет разделена на несколько удобных зон. К работам приступят уже в 2025 году, в этом году здесь запланировано создание скейт-площадки», — рассказал Александр Титов.
Новые проекты благоустройства предусматривают также, что благоустроенные набережные будут связаны с основными улицами Шатуры. Например, бульвар Мира станет связующим звеном между ключевыми городскими улицами и парком культуры и отдыха, откуда можно будет дойти до городского пляжа и 5-го микрорайона.
Отмечается, что центр города Шатура ожидает комплексное развитие. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи. Благоустроен будет проспект Ильича, вокруг строящегося Никольского собора создадут площадь, а в привокзальных сосновых борах обустроят скверы. Благоустройство затронет также площадь Ленина — там проведут озеленение и сделают пространство удобным для массовых мероприятий.
Концепция благоустройства Рошаля предполагает преобразование центра города в большой парк и туристический кластер. Кроме того, центры планируется реконструировать в посёлках Осаново-Дубовое, Черусти, Мишероснкий, Шатурторф, селе Кривандино и ряде других населённых пунктах округа.
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Лев Каштанов