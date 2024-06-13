В Шатуре представили концепцию благоустройства общественных пространств

«До конца июня в 44 городских округах региона пройдут 228 тематических ярмарок. Жители и гости Подмосковья смогут попробовать и приобрести продукцию от наших фермеров и производителей других регионов по доступным ценам. Будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки, где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

