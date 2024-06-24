В Шатуре про просьбе бойцов отправили ДСП в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Из Шатуры, по просьбе бойцов, в зону СВО отправили древесно-стружечные плиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Необходимую гумпомощь отгрузили 22 июня с предприятия КсилоСвисс для отправки нашим землякам в зону проведения специальной военной операции.
Жители городского округа стараются максимально часто помогать бойцам гуманитарной помощью.
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«Бойцы не раз просили передать ДСП, которую используют для обустройства быта. И благодаря поддержке руководства предприятия, просьбу удалось выполнить. Огромное спасибо!» - подчеркнул председатель Совета ветеранов округа, руководитель гуманитарного конвоя Сергей Фролов.
Жители городского округа стараются максимально часто помогать бойцам гуманитарной помощью.
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Мира Полтева