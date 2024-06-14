Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Кардиолог Александр Савостин из Шатуры получил сертификат на земельный участок, документ врачу вручил заместитель главы округа Василий Косолапов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Получение сертификата по программе губернатора очень мотивирует на дальнейшую активную и качественную работу в родном округе. Благодарю за поддержку шатурскую администрацию», — сказал Савостин.Александр Савостин работает врачом уже более 40 лет. Он рассказал, что решение подать заявку на участие в губернаторской программе «Земля врачам» было принято на семейном совете. На полученном участке Савостин собирается построить дом.
В администрации напомнили, что с начала года в округе Шатура сертификаты на землю получили уже три медика.
Программа «Земля врачам» была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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