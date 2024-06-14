Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок

После проведения резонанской голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.