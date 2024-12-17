Студентки колледжа «Подмосковье» приняли участие в образовательной программе

Фото: Министерство образования Московской области
Студенты освоили навыки составления резюме, успешно прошли собеседования и прошли краткосрочную стажировку. Каждый из них отвечал за определённое направление работы.
Кроме того, девушки посетили курсы вожатых и участвовали в различных образовательных мероприятиях, где изучали основы наставничества, учились разрешать конфликты и многое другое.
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