Мастер-класс по мехатронике от Раменского колледжа собрал более 50 студентов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о
В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс для молодёжи Московской области от Раменского колледжа. Он прошёл в рамках деловой программы финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Мастер-класс провели руководитель регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Раменского колледжа Владислав Гудков и студент, который в 2023 году стал победителем финала чемпионата по компетенции «Мехатроника».
Как отметили в пресс-службе, мастер-класс стал возможностью для студентов получить знания о современных технологиях и применить их в реальных ситуациях.
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«Мероприятие под названием «Мехатроника в действии: Построй будущее с автоматикой!» собрало более 50 студентов колледжей Санкт-Петербурга.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о
Участники познакомились с механизмами пневмоавтоматики и собрали устройство для открытия дверей электропоездах и метро», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, мастер-класс стал возможностью для студентов получить знания о современных технологиях и применить их в реальных ситуациях.
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Лора Луганская