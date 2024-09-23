Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту в ВС РФ

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Студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко суд в Москве оштрафовал за дискредитацию российской армии. В одном из столичных баров она плюнула в плакат, призывающий служить по контракту в Вооружённых силах РФ.
Как сообщается в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, её поступок привлёк внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации. Тем самым она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.
Во время судебного заседания девушка призналась, что была сильно пьяна и не отдавала отчёта в своих действиях. Сумма назначенного штрафа не уточняется. Известно, что, согласно части 1 статьи 20.3.3 КоАП, максимальное наказание для физических лиц за подобные действия предусмотрено в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.
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Александр Бойцов