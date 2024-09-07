Футболисту сборной России Баринову грозит 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Капитана московского «Локомотива» и игрока футбольной сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для Российской премьер-лиги (РПЛ) 703 нарушения на общую сумму 642 тысячи рублей.
Любимый в среде профессиональных футболистов чёрный Mercedes-Benz G-класса («гелик») Баринов купил не так давно, в начале 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. И с тех пор регулярно попадает на все радары столицы. Больше всего штрафов у футболиста за превышение скорости — 388. 120 — за не пристёгнутый ремень, 89 — за езду по обочине и так далее. Есть также штраф за то, что вёз ребёнка без детского кресла.
Однако оплачивать многочисленные штрафы спортсмен не торопится. Все сроки уже давно истекли, и теперь сумма платежей вырастет вдвое. Кроме того, по закону футболиста могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы сроком на 50 часов.
Сейчас Баринов в составе сборной России находится во Вьетнаме. Сегодня должна была состояться товарищеская игра с Таиландом, но матч отменили из-за тайфуна. По этой же причине команда пока не может вылететь в Москву.
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Однако оплачивать многочисленные штрафы спортсмен не торопится. Все сроки уже давно истекли, и теперь сумма платежей вырастет вдвое. Кроме того, по закону футболиста могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы сроком на 50 часов.
Сейчас Баринов в составе сборной России находится во Вьетнаме. Сегодня должна была состояться товарищеская игра с Таиландом, но матч отменили из-за тайфуна. По этой же причине команда пока не может вылететь в Москву.
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Александр Бойцов