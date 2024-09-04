Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Встречу с первокурсниками колледжа филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) в Павловском Посаде провела замглавы округа Светлана Аргунова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Светлана Юрьевна поздравила ребят с началом учебного года, призвала их хранить традиции своего учебного заведения и подарила филиалу книгу о Павловском Посаде», — говорится в сообщении.Отмечается, что в этом учебном году на специальность «Юриспруденция» в колледж поступили 59 человек, а на специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Туризм и гостеприимство» — по десять человек. В учебном заведении напомнили, что набор продлён. Желающие могут выбрать свою специализацию и присоединиться к учёбе.
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