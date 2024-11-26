Студентов приглашают принять участие в международной IT-олимпиаде

XVI Международная олимпиада «IT-Планета» для студентов и молодых специалистов будет проводиться в 2025 году, регистрация на участие в ней российских вузов и колледжей, а также учебных заведений стран СНГ уже открыта и продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба Центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».