Студентов приглашают принять участие в международной IT-олимпиаде

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«Цель олимпиады — выявление и поддержка способных и имеющих практическую подготовку студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы. Каждый год в олимпиаде «IT-Планета» участвуют около 20 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов из более чем тысячи вузов и колледжей России и стран СНГ. Около 400 участников доходят до финала, а 70 становятся победителями», — говорится в сообщении.В конкурсной программе XVI сезона олимпиады будут задания по программированию, треки по информационной безопасности, робототехнике, сетевым технологиям, администрированию ОС, разработке мобильных приложений и пр.
Зарегистрированные учебные заведения обеспечат своим студентам централизованное участие в олимпиаде и смогут подготовить команды. А регистрация самих участников начнётся 10 января.
Подробная информация размещена по ссылке.
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