Студентов с детьми предлагают переводить с платного обучения на бесплатное

Фото: iStock/alexeyrumyantsev
Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила создавать общежития семейного типа и переводить студентов с детьми с платного обучения на бесплатное за счет дополнительных мест. Об этом уполномоченный по правам ребенка в республике заявила в беседе с «Татар-информом».
«Данная норма сейчас есть в законе, но есть условие — если имеются бюджетные места. Бюджетных мест, естественно, всегда нет, они всегда заняты. Необходимо для студентов, ставших родителями, выделять дополнительные бюджетные места», — пояснила она.Волынец добавила, что также следует создавать специальные комнаты для присмотра за детьми в университетах, так как многие студентки не решаются рожать ребенка из-за того, что не смогут продолжить учиться.
К тому же, по ее мнению, созданию семей среди студентов поможет повышение пособий.
Читайте также:
Сергей Боярский поделился главными принципами воспитания детей
В Подмосковье первый ребенок-сирота получил электронный сертификат на квартиру
В Подмосковье с начала года сертификаты на жилье получили около 250 молодых семей
Данил Пономарев