В Подмосковье первый ребёнок-сирота получил электронный сертификат на квартиру

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области выдали первый электронный сертификат на покупку квартиры для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Дети-сироты, не имеющие жилья, получают в рамках региональной программы «Жилище» квартиру или жилищный сертификат на её покупку по достижении совершеннолетия.
Как уточнили в ведомстве, первым обладателем цифрового жилищного сертификата стал Денис из Долгопрудного. Всего же в этом году жильём обеспечат 913 сирот Московской области.
Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале госуслуг.
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«Жилищный сертификат – выбор наших детей-сирот. С этого года мы перевели его в цифровой формат, а подачу заявления сделали полностью электронной. Ребёнку больше не нужно приходить в МФЦ или в органы опеки. Сам сертификат доступен в личном кабинете на портале госуслуг», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в ведомстве, первым обладателем цифрового жилищного сертификата стал Денис из Долгопрудного. Всего же в этом году жильём обеспечат 913 сирот Московской области.
Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская