В Подмосковье с начала года сертификаты на жильё получили около 250 молодых семей

Почти 250 молодых семей в Московской области получили сертификаты на жильё в рамках реализации программы господдержки с начала января, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В Подмосковье продолжается реализация программы «Молодая семья», участникам которой предоставляются жилищные субсидии. В январе 2025 года сертификаты получили 246 молодых семей из 45 городских округов, на эти цели предусмотрено более 865 млн рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.Отмечается, что семьям без детей, подходящим под условия программы, выдаётся сертификат не менее чем на 30% расчётной стоимости жилья. Для семей с детьми сумма составляет не менее 35% стоимости жилья.
Подробнее о программе «Молодая семья» можно узнать по ссылке.
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Лев Каштанов