Студентов УрФУ выселяют из общежитий на четыре месяца из-за фестиваля
В Екатеринбурге студентов Уральского федерального университета временно выселяют из общежитий на четыре месяца. Причиной стало проведение Международного фестиваля молодёжи.
Как рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости» учащиеся УрФУ имени Бориса Ельцина, слухи о возможном выселении появились ещё в феврале. Тогда старосты этажей начали проверять комнаты. Позднее на сайте вуза появилось сообщение, что фестиваль пройдет в городе с 1 июля по 1 октября, и на этот период студентов просят освободить общежития.
Сейчас в пяти корпусах кампуса в Новокольцовском районе проживают около семи тысяч человек, включая иностранных студентов. Университет предложил бюджетникам компенсацию дороги домой и обратно — до 20 тысяч рублей. Семейным студентам обещают возместить аренду жилья в размере до 40 тысяч рублей.
При этом многие учащиеся утверждают, что о выселении узнали неофициально. По их словам, руководство вуза долго не давало разъяснений. В общий чат студентам прислали ссылку на регистрацию для встречи с проректором, однако форма быстро закрылась из-за ограниченного количества мест.
По словам студентов, бюджетников расселяют по городским общежитиям, но в кампусе живёт много платников, которым компенсации не предусмотрены. Они также утверждают, что во время фестиваля в комнаты планируют заселять больше людей, устанавливая дополнительные кровати.
Учащиеся отмечают, что при заселении заключали договор с общежитием, согласно которому выселение возможно только при отчислении или смерти студента. Теперь они пытаются понять, на каком основании их просят освободить комнаты и куда обращаться за защитой своих прав.
Читайте также: