Девушек из Калмыкии задержали при антимигрантском рейде в Москве

16 марта 2026, 15:46

Уроженок Калмыкии задержали в Москве из-за внешности во время рейда на складе

Во время антимигрантского рейда на складе маркетплейса в районе Сокольники в Москве силовики задержали двух уроженок Калмыкии из-за их азиатской внешности. Об этом сообщила «Осторожно, новости» родственница девушек.





Она назвала произошедшее дискриминацией по внешнему виду. По ее словам, Мария и Светлана (имена изменены) переехали из Элисты более десяти лет назад и 16 марта вышли на разовую подработку на склад, где в этот момент проходила проверка на нелегальных мигрантов. По словам собеседницы издания, утром девушек вместе с еще примерно 30 людьми увезли в отдел, тогда как сотрудников славянской внешности оставили работать.





«Нас забрали, потому что мы нерусские», — сказала Мария.