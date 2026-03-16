Футболиста «Урала-2» могут отправить на пожизненное за убийство бизнес-леди

16 марта 2026, 14:51

Юрист Князев: футболисту Секачу могут назначить пожизненное лишение свободы

Юрист Андрей Князев не исключил, что игроку «Урала» Даниилу Секачу может грозить пожизненное лишение свободы по делу об убийстве бизнесвумен в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат.com».





По данным следствия, 14 марта в Москве мошенники, представившись «сотрудниками органов», обманули девочку-подростка. Убедив ее в подлинности звонка, злоумышленники заставили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре и передать ключи от сейфа с деньгами.





«Даниил Секач убил человека — это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы», — прокомментировал собеседник.