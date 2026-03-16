Российский студент устроил диверсию на железной дороге и получил срок
Архангельский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 22-летнего местного жителя за госизмену и диверсию. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «ВКонтакте».
Первые 3,5 года виновный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Известно, что он был студентом среднего специального учебного заведения.
По версии следствия, юноша стал общаться с представителями организации, курируемой иностранными спецслужбами. Следуя их указаниям, он собирал сведения о потенциальных целях. В один из дней он облил горючей смесью релейный и батарейный шкафы на железной дороге, после чего поджег их.
В марте 2024 года злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. В этот момент он занимался поисками горючей смеси, подходящей для следующей диверсии. Вину в содеянном парень признал полностью.
