Ступинское руководство ответило на вопросы жителей села Ситне-Щелканово

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса встретился с жителями Ситне-Щелканова в формате выездной администрации. Об этос сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С рядом просьб обратилась к Мужальских староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова.
По словам старосты, сельчане заинтересованы в постановке на кадастровый учёт местного родника и участка земли для создания сквера. Деревне также необходимо освещения и открытие продуктового магазина. Старосту проконсультировали по всем вопросам. Детально обращения рассмотрят профильные заместители. Установку опор освещения рассчитывают включить в план работ на 2026-2027 годы.
Помимо этого, жителей села волнует вопрос перерасчёта за отопительный период с 1 октября.
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«С Сергеем Геннадьевичем приятно общаться. Он выслушал меня и подсказал, что нужно сделать для выполнения наших планов. Я недавно переехала в сельскую местность из города Ступино и стала работать старостой. Хочется, чтобы всем жителям деревни Матвейково было комфортно», – поделилась Татьяна.
По словам старосты, сельчане заинтересованы в постановке на кадастровый учёт местного родника и участка земли для создания сквера. Деревне также необходимо освещения и открытие продуктового магазина. Старосту проконсультировали по всем вопросам. Детально обращения рассмотрят профильные заместители. Установку опор освещения рассчитывают включить в план работ на 2026-2027 годы.
Помимо этого, жителей села волнует вопрос перерасчёта за отопительный период с 1 октября.
«От жителей поступила информация, что тепло в первую неделю месяца они не получали. Управляющей компании поручено разобраться в этом вопросе. Согласно нормативу, комнатная температура не должна опускаться ниже +18 градусов. Если выяснится, что она была ниже, будет сделан перерасчёт», – сказал Сергей Мужальских.К главе округа также обращались по поводу содержания многоквартирных домов, благоустройству, развитию дорожной сферы и ЖКХ. Все обращения жителей приняты в работу. Работа выездных администраций будет продолжена.
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Лора Луганская