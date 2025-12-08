Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

08 декабря 2025, 17:10

Стюардессу авиакомпании EasyJet обвинили в мошенничестве на 2,5 тысячи фунтов

Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Совершавшая покупки сигарет и парфюмерии на борту самолетов стюардесса авиакомпании EasyJet стала фигуранткой судебного разбирательства. Об этом пишет издание The Sun.