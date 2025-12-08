Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию
Совершавшая покупки сигарет и парфюмерии на борту самолетов стюардесса авиакомпании EasyJet стала фигуранткой судебного разбирательства. Об этом пишет издание The Sun.
28-летнюю бортпроводницу Джессику Куигли обвиняют в мошенничестве. С февраля 2024 по январь 2025 года она покупала дорогостоящие товары с помощью корпоративной карты, хотя фактически не оплачивала их во время полетов из-за отсутствия доступа к Интернету. Общая сумма ее несанкционированных покупок составила 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 256 тысяч рублей).
Девушка использовала закрытые счета, на которых не было средств, и предоставляла работодателю поддельные банковские выписки. Куигли признала свою вину и в настоящее время работает в другой авиакомпании. Вскоре она предстанет перед судом по этому делу.
Примечательно, что на экране приложения отображалась информация об успешной транзакции, хотя оплата должна была производиться только на земле. Это позволило Куигли некоторое время скрывать свои незаконные действия.
