Стюардесса оправдала свое пьянство перед работой редкой болезнью

The Sun: стюардесса Virgin Atlantic получила штраф за пьянство в 83,8 тыс. руб

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

В Великобритании осудили 45-летнюю стюардессу авиакомпании Virgin Atlantic Кэтрин Скотт за появление на работе в нетрезвом виде. Инцидент произошел в июне 2025 года. Бортпроводница должна была вылететь в составе экипажа на Барбадос, но по пути в аэропорт Хитроу попала в ДТП на своей машине, сообщает The Sun.





После аварии Скотт довез до воздушной гавани случайный прохожий. Женщина успешно прошла контроль службы безопасности и приступила к посадке пассажиров на рейс, однако прямо на рабочем месте ее задержала полиция.



На суде в Илинге 14 мая стюардесса заявила, что страдает редким заболеванием печени — гемохроматозом, который вызывает избыток железа и влияет на метаболизм алкоголя. Тем не менее суд не принял эту версию в качестве оправдания. Скотт признали виновной и оштрафовали на 861 фунт стерлингов (около 83,8 тысячи рублей).



