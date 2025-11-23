Российская стюардесса получила срок за оскорбление военнослужащих
Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В январе Волкова в социальных сетях просмотрела ролик о действиях российского танкиста в рамках специальной военной операции. Это видео вызвало у нее неприязнь из-за участия танкиста в СВО. Позже она увидела мужчину в телевизионной передаче.
Затем Волкова нашла телефон россйского военного и позвонила ему, высказав угрозы. После этого в чате подмосковной деревни Сапроново женщина опубликовала серию постов в поддержку СВО. В одном из них она заявила, что готова угостить военнослужащих ВСУ чаем, если они захватят Московскую область.
