Российская стюардесса получила срок за оскорбление военнослужащих

23 ноября 2025, 11:40

В Подмосковье стюардессе дали семь лет колонии за оскорбления военных

Фото: iStock/AMilkin

Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.