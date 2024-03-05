Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет и два истребителя ВВС Франции над Черным морем

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К российской границе приблизились три французских самолета, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителях «Рафаль-С». Российские военные подняли в воздух Су-27.
После того, как российский истребитель был замечен, иностранные самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
В Минобороны уточнили, что нарушения государственных границ РФ допущено не было.
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После того, как российский истребитель был замечен, иностранные самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
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Анастасия Хохлова