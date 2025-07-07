Жительнице Екатеринбурга продали нектарины, начиненные швейными иглами

Фото: iStock/rusak

Жительница Екатеринбурга утверждает, что ей продали нектарины, которые оказались начинены швейными иглами. Об этом сообщает E1.ru.



Женщина рассказала, что приобрела плоды с неприятным сюрпризом внутри в ларьке «Фрукты Азербайджана», который располагается в районе Уралмаш.

«Помыла нектарины, дала сыну. Ребенок приходит в слезах, разрывается. Достали у него из неба маленькую швейную иглу, он сильно укололся», — пожаловалась собеседница издания.
По ее словам, после жалобы сына она проверила остальные фрукты, вскоре обнаружив остроконечные стержни и в них. Потерпевшая намерена разобраться в ситуации и обратиться к правоохранителям.
Лидия Пономарева

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