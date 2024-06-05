Суд 7 июня изучит жалобу на отказ перевести генерала Попова на домашний арест

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Жалобу на отказ о переводе генерала Ивана Попова под домашний арест из-под стражи рассмотрят во Втором Западном окружном военном суде 7 июня. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Апелляционная жалоба на отказ суда в удовлетворении ходатайства следователя об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест будет рассмотрена 7 июня в 11:00 мск во Втором Западном окружном военном суде», – сказал собеседник агентства.
Попова арестовали по делу о мошенничестве в середине мая. Следствие считает его причастным к хищению более 1 700 тонн изделий металлопроката в прошлом году, которые закупили в рамках гуманитарной помощи.
С помощью материалов стоимостью более 130 миллионов рублей предполагалось оборудовать инженерные оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения. Попов свою вину не признает.
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