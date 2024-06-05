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Суд 7 июня изучит жалобу на отказ перевести генерала Попова на домашний арест

05 июня 2024, 14:26
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Жалобу на отказ о переводе генерала Ивана Попова под домашний арест из-под стражи рассмотрят во Втором Западном окружном военном суде 7 июня. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Апелляционная жалоба на отказ суда в удовлетворении ходатайства следователя об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест будет рассмотрена 7 июня в 11:00 мск во Втором Западном окружном военном суде», – сказал собеседник агентства.

Попова арестовали по делу о мошенничестве в середине мая. Следствие считает его причастным к хищению более 1 700 тонн изделий металлопроката в прошлом году, которые закупили в рамках гуманитарной помощи.



С помощью материалов стоимостью более 130 миллионов рублей предполагалось оборудовать инженерные оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения. Попов свою вину не признает.

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#суд
#новости
«Вот вам!»: глава движения предпринимателей Ковалев выдал пламенную речь на ПМЭФ
Лидер движения предпринимателей Ковалев осудил Блиновского на ПМЭФ
05 июня 2024, 15:39

Фото: РИА/Новости Кирилл Каллиников

Эмоциональную речь в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) произнес лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В частности, Ковалев «прошелся» по скандально известным адвокату Эльману Пашаеву, звезде шоу «Битва экстрасенсов» задержанной по делу об экстремизме Елене Суликовой (Алена Полынь) и мужу провинившейся перед налоговиками блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому. Особо Ковалев отметил, что «спецоперация — это святое».



«Пашаев, Блиновский, Полынь — они сядут все. Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть!» – сказал Ковалев.

Что касается задержания Полынь, Ковалев подчеркнул, что вместе с другими парламентариями подал жалобу и выразил уверенность, что женщина «сядет и надолго».

ПМЭФ проходит в Петербурге до 8 июня.

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#пмэф
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#видео
#новости
#елена блиновская
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Готовность капремонта школы в Звенигороде достигла 75%
05 июня 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №2 имени Героя СССР М.А. Пронина в подмосковном Звенигороде капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены на 75 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные работы: обустройство фасада, чистовая отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, рабочие занимаются благоустройством пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В работах заняты 60 человек, используется две единицы техники. Завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года.

В министерстве отметили, что здание школы было построено в 1961 году. На время ремонта учеников перевели в другое здание образовательного комплекса — школу №1.

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#звенигород
#школа
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
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Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для своих чипс Easy Peasy
Mash: Ивлеева выиграла иск у поставщицы оренбургской картошки
05 июня 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургской картошки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что ООО «Коленки пчелы», выпускающая чипсы и другую продукцию Ивлеевой под брендом Easy Peasy, 6 апреля подала иск на ИП Бортникова Людмила Леонидовна. Блогерша уверяла, что картошка оказались с гнильцой, поэтому потребовала возместить её 622 тысячи рублей.

В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.

Отметим, что ИП Бортниковой помимо картофеля занимается продажей мяса, яиц, фруктов и масла.

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#блогер
#суд
#производители
#картофель
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Глава Пушкино Красноцветов провел оперативное сообщение по вопросам отопления
05 июня 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов ровёл оперативное совещание с заместителями и руководителями управлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На встрече уделили особое внимание на подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.

«Важно, чтобы все образовательные учреждения также в соответствии с графиком проводили плановые работы.
В настоящее время на территории округа Пушкинский проводят планово-профилактический ремонт 19 котельных. Работы будут длиться не более 14 суток», — отметил глава.

Также для жителей округа очень актуальна тема вывоза мусора с СНТ. В общей сложности в Пушкинской округе находится 332 садоводческих товарищества. Проблема вывоза мусора и его накоплению происходит из-за СНТ, которые отказываются от заключения контракта на вывоз мусора.

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#ремонт
#снт
#пушкино
#отопительный сезон
#школы
#мусор
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ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников
05 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе, который в этом году сдавали 23 мая, по 100 баллов получили 220 выпускников подмосковных школ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В Подмосковье 220 человек получили наивысший балл по итогам первых трёх экзаменов. Многие ребята не только отлично учатся в школе, но и показывают выдающиеся успехи на более высоком уровне — участвуют в научных конференциях становятся лауреатами олимпиад», — цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Ильи Бронштейна.
Больше всего стобалльников оказалось по итогам экзамена по литературе: максимальную оценку получили 166 человек. Сто баллов за экзамен по химии получили 48 подмосковных выпускников, а ещё шесть человек получили по сто баллов на географии.

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#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
#илья бронштейн
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В Подмосковье появится тематический парк отдыха «Физтехлэнд»
05 июня 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Отель для студентов и аспирантов и прилегающий к нему тематический парк отдыха «Физтехлэнд» построят в городском округе Долгопрудный, соглашение об этом подписало правительство Московской области с компанией «Физтехлэнд» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Компания построит современный комплекс, в который будут входить отель и тематический парк для отдыха. Инвестиции в проект составят более полутора миллиардов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Реализовать проект планируется в две очереди. Первая очередь должна быть запущена в эксплантацию в четвёртом квартале 2026 года, вторая — до 2030 года.

В гостинице смогут жить ученики школьники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и студенты МФТИ, а также аспиранты, преподаватели и ⁠специалисты, приезжающие для повышения квалификации. В отеле предусмотрено 200 стандартных номеров, 12 номеров класса «полулюкс» и шесть номеров люкс семейного типа.

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#долгопрудный
#строительство
#парк
#гостиница
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В подмосковном ЖК «Резиденция Сколково» стартует строительство двух домов
05 июня 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Два девятиэтажных корпуса почти на 500 квартир с подземным паркингом и кладовыми начинают строить в жилом комплексе «Резиденция Сколково», расположенном в центре посёлка Заречье Одинцовского городского округа, извещение о начале работ поступило в Главное управление строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Стартуют работы по возведению корпуса 2.1 на 215 квартир и корпуса 2.2 на 256 квартир, суммарная площадь двух корпусов оставит 5,8 тысяч квадратных метров. В корпусах предусмотрен поземный паркинг, колясочные и кладовые, а также коммерческие помещения с отдельным входом», — говорится в сообщении.
Завершить строительство двух домов планируется во втором квартале 2027 года. Всего в составе жилого комплекса заявлено двенадцать корпусов.

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#одинцовский городской округ
#главгосстройнадзор мо
#строительство
#жилой дом
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Верховный суд РФ оставил приговор социологу Кагарлицкому* без изменения
05 июня 2024, 14:06

Фото: istockphoto/sabthai

Приговор в пять лет лишения свободы за оправдание терроризма социологу Борису Кагарлицкому* Верховный суд оставил без изменения. Об этом сказано в решении суда.
«Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения», – гласит вердикт.

Известно, что сторона защиты хочет пожаловаться в Конституционный суд России, поскольку считает вынесенный приговор слишком строгим.

«На наш взгляд, нарушен принцип объективности наказания, оно чрезмерное. На эту тему не раз высказывался Конституционный суд. Поэтому следующее наше действие — обжаловать приговор в Конституционном суде», – сказал адвокат Кагарлицкого Константин Ерохов.

Он подчеркнул, что права Кагарлицкого в качестве заключенного не нарушены, а его условия содержания в колонии приемлемы.

Уголовное дело против Кагарлицкого возбудили после того, как он выложил в сеть видео про теракт на Крымском мосту в 2022 году.

* Признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов

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#россия
#суд
#экстремизм
#новости
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В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом
05 июня 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли на Быковской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Блочный двухэтажный дом был построен в 1956 году. Его общая площадь составляла немногим более 350 квадратных метров. По итогам обследования здание было признано аварийным, восьмерых собственников жилья расселили в конце 2023 года, а весной текущего года до был демонтирован», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, на котором стояло аварийное здание, полностью очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.

Всего на территории городского округа Подольск было выявлено 303 проблемных здания: это авариные постройки, недострои и объекты, возведённые без разрешительной документации. Сейчас снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 224 объекта. Работы в этом направлении продолжается.

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#ветхое жильё
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