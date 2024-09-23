Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

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Московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.
Бывший заместитель министра обороны РФ обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов, задержанный на рабочем месте в конце апреля, был арестован по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны продолжает считать себя невиновным и не будет интересоваться ходом следствия, чтобы не оговорить себя.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 декабря. Адвокаты Иванова ходатайствовали об изменении меры пресечения и освобождении его под домашний арест.
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Бывший заместитель министра обороны РФ обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов, задержанный на рабочем месте в конце апреля, был арестован по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны продолжает считать себя невиновным и не будет интересоваться ходом следствия, чтобы не оговорить себя.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 декабря. Адвокаты Иванова ходатайствовали об изменении меры пресечения и освобождении его под домашний арест.
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Александр Климов