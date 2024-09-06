На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции

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Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* раскрыл подробности о загадочной смерти главы управления экспертизы Минобороны России генерал-полковника Магомеда Хандаева, который был приближен к экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что его родственник отвёз его на дачу в Подмосковье 6-7 июля. А уже на следующий день его нашли мёртвым на скамейке.
Причину смерти официально не разглашали. Однако появилась информация о том, что в задней части левого предплечья у него нашли след от неизвестной инъекции. При этом в официальных документах ни о какой инъекции речи не идёт.
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*включён в Минюст РФ в реестр иноагентов
Анастасия Чинкова