Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
По ходу проведения следственных мероприятий по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты в историческом особняке около Кремля, принадлежащие предпринимателю Сергей Бородину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
Отмечается, что речь идёт об апартаментах площадью 233,7 квадратных метра, расположенных в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке вблизи Кремля. В особняке архитектора Адольфа Эрихсона в настоящее время находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость квартиры Бородина оценивается в 250 миллионов рублей.
Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.
Бородин проходит фигурантом по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Иванова.
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Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.
Бородин проходит фигурантом по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Иванова.
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Анастасия Чинкова