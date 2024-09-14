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Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля

У фигуранта дела Иванова есть апартаменты в особняке у Кремля за 250 млн рублей
14 сентября 2024, 20:54
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По ходу проведения следственных мероприятий по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты в историческом особняке около Кремля, принадлежащие предпринимателю Сергей Бородину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
Отмечается, что речь идёт об апартаментах площадью 233,7 квадратных метра, расположенных в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке вблизи Кремля. В особняке архитектора Адольфа Эрихсона в настоящее время находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость квартиры Бородина оценивается в 250 миллионов рублей.

Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.



Бородин проходит фигурантом по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Иванова.

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#хищение
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#недвижимость
МЧС: В воронежском селе Ямное ликвидируют крупный пожар
14 сентября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Distortion Media

В селе Ямное Воронежской области спасатели и волонтёры пытаются справиться с крупным возгоранием. Там ландшафтный пожар перекинулся на частные домовладения и хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, изначально поступило сообщение о тлеющей сухой траве и лесной подстилке. Однако затем поднялся сильный ветер, который раздул пламя. К тому же огонь перекинулся на деревянные домовладения жителей села. По предварительным данным, в Ямном от пожара пострадали три дома.

Местные жители сообщают, что от массовых застроек огонь отделяют всего около 200 метров. В данный момент к борьбе с пламенем привлечены более 50 человек личного состава пожарно-спасательной части и 17 единиц специальной техники, задействован пожарный вертолёт МЧС. Решается вопрос о возможной эвакуации жителей населённого пункта.

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#воронежская область
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«Закрыли перед мной дверь»: Многодетная мать умерла в машине дочери после отказа врачей помочь
14 сентября 2024, 18:49

Фото: istock / gorodenkoff

В Твери скончалась женщина, так и не получив необходимой медицинской помощи. Без матери остались два несовершеннолетних ребенка и 21-летняя дочь. Также без бабушки остался маленький внук.
В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагического случая.

«Ожидайте»

Утром 24 декабря 2021 года Анне Комаровой стало плохо — дочь Вадислава вызвала бригаду скорой помощи. Со слов девушки, у матери сильно болели голова и живот, немели конечности, ее тошнило и рвало, а при попытке встать — Анна теряла сознание.

Прибывшие медики поставили диагноз «тахикардия», сделали укол и уехали. Но Анне так и не становилось лучше — ее лицо было бледное с синяками под глазами, даже язык приобрел синий оттенок.

«В 11:30 был вызван участковый терапевт. В 12 часов маме стало еще хуже, и я повторно пыталась вызвать «скорую помощь». В вызове мне отказали, сказав: «Вызывайте участкового врача на дом», — расскзаала Владислава изданию «КП»-Тверь».
После 13:00 из поликлиники явилась врач-терапевт, поставив предварительный диагноз «панкреатит». Она сообщила, что необходимо срочно вызывать «скорую» для госпитализации. Девушка попыталась вызвать медиков, но кроме «ожидайте» ничего больше не слышала.
Фото: istock / Semen Salivanchuk

К 15:30, когда Анне становилось хуже, Владислава приняла решение везти маму в больницу на своей машине. К тому моменту женщина уже почти не могла самостоятельно передвигаться.

Умерла в машине у дочери

Дочка отправилась в городскую больницу № 6 на улице Орджоникидзе, предполагая, что она ближе всех.

«Мне ответили: "Мы не можем вам помочь, езжайте в другую больницу". Я умоляла их помочь ей, так как боялась, что уже не довезу. Они закрыли перед мной дверь», — рассказала Владислава.
После безрезультатных попыток призвать к помощи медиков этой больницы она вернулась автомобилю — мать уже потеряла сознание.

«Я тут же начала кричать, мой младший братик бил им в дверь, я кричала: Помогите!"», — вспоминает потерявшая мать девушка.
Анна Комарова ушла из жизни около шестой горбольницы в машине дочки. Лишь после этого тело россиянки забрали. Как утверждает Владеслава, женщину на входе дважды уронили.
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«Скорая» так и не приехала

Убитая горем дочь добавила, что даже вечером бригада скорой помощи не была найдена.

«Ситуация в семье Комаровых из Твери, где 24 декабря умерла мама, находится на контроле в Минсоцзащиты и Миндемографии, семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, в организации похорон, а также в оформлении родственниками опеки над детьми. Семья будет находиться на контроле вплоть до завершения оформления документов и далее ей будет оказываться вся необходимая помощь», — дали официальный комментарий к ситуации в пресс-службе правительства Тверской области.
Региональный Минздрав со своей стороны организовал внутреннюю служебную проверку. Будет ли от неё толк, пока не ясно. Правоохранительные органы Тверской области не комментировали произошедшее.

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Директора китайского ресторана в Москве арестовали за отравление китайцев
Директора китайского ресторана в Москве арестовали после отравления граждан КНР
14 сентября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве почти на 2 месяца арестовали директора китайского ресторана, в котором отравились граждане Китая. Об этом 14 сентября сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«В отношении Екатерины Шаповаловой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», – сообщает пресс-служба суда.
По предварительным данным, в московском ресторане отравилась группа китайских туристов, которые ели карпа с рисом на пару. После посещения ресторана в больницу попали четыре китайца с температурой и другими признаками отравления.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК – нарушение требований безопасности в сфере товаров и услуг. Исходя из статей обвинения, к преступлению имеет отношения группа лиц. Также испорченные продукты отнесли к категории товаров для детей.

Подробности отравления и что именно стало его причиной, сейчас устанавливают следователи и сотрудники органов санитарного надзора.

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Четверо пьяных хулиганов с бензопилами разнесли магазин в Ленинградской области
Пьяные хулиганы с бензопилами разгромили магазин в Ленинградской области
14 сентября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/porpeller

Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в злостном хулиганстве. Трое жителей Выборга и один уроженец Ставрополья с бензопилами наперевес разгромили продуктовый магазин в посёлке Агалатово.
В районный отдел полиции поступил сигнал о конфликте между покупателями и персоналом небольшой торговой точки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 сентября. Подъехавшие правоохранители застали уже разгромленный магазин. По словам продавцов, нетрезвые покупатели использовали в качестве аргументов в споре две бензопилы.

Авторов мини-резни бензопилой по горячим следам нашли в расположенном неподалёку вагончике-бытовке. Ставропольцу было 32 года и он явно верховодил в компании троих жителей Северо-Запада, которым было от 17 до 19 лет. Все четверо задержаны, бензопилы у них изъяли. Эксперты оценивают ущерб, нанесённый громилами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#хулиганство
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Пьяная петербурженка избила солиста Мариинки
В Петербурге пьяная женщина разбила очки солисту Мариинки, у него травма глаза
14 сентября 2024, 16:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Петербурга в состоянии сильного алкогольного опьянения ударила в лицо мужчину, который получил травму глаза из-за стекла разбившихся очков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг в районе 03:24. В полицию поступило сообщение о том, что женщина в баре ударила в глаз 45-летнего солиста Мариинского театра. В результате удара его очки разбились, а осколок линзы попал в глаз.

Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой правого глазного яблока с внутренними повреждениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В пятницу виновница инцидента была задержана и доставлена в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#лечение
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Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком
Расчленивший супругу нижегородец вышел на свободу спустя четыре года колонии
14 сентября 2024, 15:58

Фото: istock / beekeepx

На свободу вышел житель Нижнего Новгорода Нарек Багдасарян, расчленивший 30-летнюю гражданскую жену и мать годовалого ребенка Галину Соколову. Женщину не смогли похоронить, ведь тело так и не было найдено. В материале «Радио 1» расскажем детали этого загадочного дела.

Красивая «любовь» во лжи

Нарек и Галина познакомились летом 2017 года. Тогда многие знакомые не могли понять, что такая видная красавица нашла в невзрачном мужчине. Сама девушка тогда была невероятно счастлива, 33-летний бизнесмен окружал её вниманием и заботой.

Брат убитой Алексей рассказал KP.RU, что в начале отношений мужчина закидывал Галину подарками и красиво ухаживал.

«Я не знаю, что ее могло привлечь в нем, но мне кажется, что повлиял круг общения. Она думала, что их ждет красивая и долгая любовь», — отмечает Алексей.
Однако счастье длилось недолго — будучи беременной, Галя узнала, что у Нарека есть супруга и трое детей. С того времени Багдасарян в корне изменился. Мужчина угрожал Галине, преследовал ее и перешел к рукоприкладству.

Соколова даже пригласила на разговор его жену и заявила, что не претендует на Нарека, но рожать будет в любом случае. Отношения Гали и Нарека постепенно сходили на нет, однако мужчина все же периодически подкарауливал бывшую возлюбленную и бил ее.
Фото: istock / PrathanChorruangsak

«Будет инвалидом, как ее мама»

Неожиданно для всех Нарек и Галина опять стали жить вместе. Ближе к родам мужчина заявил, что разводится с женой. По мнению брата, Галей управлял страх за себя и семью. Избивая беременную девушку, тиран обещал, что она «будет инвалидом, как ее мама».

13 июля 2020-го Галина Соколова вышла на работу в торговый центр и исчезла. Последним женщину видел Нарек. Именно он позже расскажет правоохранителям, что тело Галины разложено по пакетам в семи мусорных баках города.

Однако следователям так и не удалось найти тело женщины и доказать факт умышленного убийства. Только за непредумышленное убийство изверг получил 5 лет колонии.

Показания убийцы

Утром того злополучного 13 июля между парой вспыхнула ссора — мужчина снова обвинил Галину в неверности. Что после этого произошло — досконально неизвестно.

После задержания Багдасарян заявил, что отвез Галину на работу, а сына в детский сад. Якобы после этого он ее не видел. Когда в версии появились несостыковки, он признался что, ударил Галину кулаком по лицу. От удара женщина упала, ударилась головой о раковину, упала на кафельный пол и скончалась. Испуганный Багдасарян отвел ребенка в сад, вернулся домой, завернул тело в простыню и погрузил в «Газель».

Труп он увез на другой конец Нижнего Новгорода, там переложил в ВАЗ-2112 и поехал в отдел полиции на автомобиле товарища. К тому моменту брат Галины уже заявил о пропаже.

На следующее утро мужчина отвез труп в автосервис знакомых на окраине города, расчленил его, разложил по пакетам и развез по мусорным бакам в разных частях Нижнего Новгорода.
Фото: istock / Grape_vein

Нет тела — нет дела

Месяц активных поисков тела Галины ни к чему не привел.

«Для меня человек умер тогда, когда увидел его тело и похоронил. А с Галей я не знаю, что произошло, во что верить, ведь тело мы так и не нашли. Она очень сильно любила своего сына, она попросту не могла убежать и оставить его. К тому же, мы были очень близки, она мне все рассказывала. У нас же кроме друг друга и не было никого…», — признается Алексей.
Дело держалось исключительно на показаниях Багдасаряна и следах крови Галины в его автомобилях. Это и повлияло на итоговый приговор.

Стоит отметить, что Нарек крайне ловко водил следствие за нос. Это может говорить о том, что ему кто-то помогал, ведь сам Багдасарян не имел юридического образования и не знал всех нюансов судебного процесса.

Как утверждает Алексей, в колонии он начал выдвигать версии об исчезновении Галины, но после потери уважения среди сокамерников, начал сотрудничать с администрацией.
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«Дайте мне пожить нормально»

Сына Галины забрал двоюродный брат. Уже пятилетний мальчик называет своих дядю и тетю мамой и папой. Ребенку расскажут горькую правду о биологических родителях, когда тот подрастет.

Багдасарян лишен родительских прав. После освобождения преступника семья виделась с ним.

«Приезжали сюжет с телеканала снимать. Он убежал от нас и отказался говорить, только кричал: "Дайте мне пожить нормально, я только освободился"», — рассказывает Алексей.
Алексей по-прежнему пытается узнать что-то новое про сестру. Мужчина задает вопросы знакомым, которые могли бы что-то знать, не удаляет со своей страници фотографию сестры, если вдруг Галя жива и кто-то ее видел.

Брат надеется, что новости рано или поздно появятся. Тогда дело вновь заведут, однако уже по более серьезной статье — «Убийство».

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Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата на Украине
В Хмельницкой области Украины мужчина обстрелял из автомата наряд полиции
14 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В Хмельницкой области Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
Отмечается, что отряд полиции «КОРД» задержал мужчину, который расстрелял два служебных полицейских автомобиля, ранил сотрудника полиции и гражданского.

По данным правоохранителей, мужчину сначала задержали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола мужчина пешком отправился домой. Однако, по всей видимости, решил отомстить полицейским, взял ружьё, вернулся на участок, где открыл огонь.

В мае 2022 года глава Европола Катрин де Болль открыто заявляла о том, что поставляемое Украине западное оружие через «чёрный рынок» попадает в руки преступников.

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#задержание
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Правоохранители задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии
14 сентября 2024, 13:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову задержали по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по республике.
Отмечается, что её задержали на 48 часов.

Поводом для этого, как сообщает прокуратура региона, является подозрение представителей министерства в заключении свыше 50 контрактов без проведения конкурентных процедур. Общая сумма этих соглашений превысила 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в пятницу силовики провели оперативные мероприятия в здании ведомства, а также провели работу с сотрудниками.

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В США выдра напала на ребёнка и утащила его под воду
14 сентября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Stephen Catterall

Около реки в американском штате Вашингтон дикая выдра напала на маленького мальчика. Она несколько раз укусила его за руку, а потом и вовсе утащила ребёнка под воду.
Малыш гулял с мамой вдоль берега реки, когда подвергся нападению этого крупного хищника, ведущего полуводный образ жизни, сообщает Fox News. Зверь несколько раз укусил ребёнка за руку, которой тот инстинктивно закрылся. Растерявшаяся мать не успела помешать атаке животного. Агрессор ухватил за одежду её сына и утащил в реку.

Когда выдра и мальчик уже почти скрылись под водой, женщина опомнилась. Она настолько резко выдернула ребёнка из зубов хищной амфибии, что он даже не успел наглотаться воды, хотя и очень испугался. Матери во время борьбы также досталось несколько укусов. Она обратилась к медикам, которые обработали раны обоим пострадавшим, а также к местному шерифу.

Представитель закона в свою очередь связался с Департаментом рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW). Его сотрудники выследили и ликвидировали агрессивного хищника. Специалисты отмечают, что подобные происшествия перестали быть редкостью. За последние годы это шестой случай нападения дикой выдры на человека.

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