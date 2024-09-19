Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста

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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов доставлен в Басманный районный суд города Москвы. В инстанции будет рассмотрен вопрос о продлении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В предыдущий раз суд продлевал арест Иванову и проходящему по его делу бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября, напоминает РИА Новости. Бывший замминистра и его адвокаты обращались с ходатайством меры пресечения. Иванов сообщил, что не сможет скрыться от следствия и суда за пределы РФ, так как даже не имеет загранпаспорта — он сдал его в отдел кадров министерства обороны.
Однако суд отклонил ходатайство и оставил Иванова под арестом. В инстанции сочли, что, оставаясь на свободе, экс-чиновник Минобороны может препятствовать следствию, оказывая давление на свидетелей или укрывая улики.
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Александр Бойцов