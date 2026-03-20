Суд изъял у экс-спикера Заксобрания Приангарья имущество на 1,2 млрд рублей
Московский суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Круглова на сумму более 1,2 миллиардов рублей по делу о коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как установил суд, активы экс-депутата признаны незаконно нажитыми. В доход государства обращены доли в российских и зарубежных компаниях, ценные бумаги, а также денежные средства на банковских счетах, принадлежащие Круглову и его семье.
Параллельно удовлетворено требование Генеральной прокуратуры о взыскании имущества у бывшего главы управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семёнова. Чиновник не смог подтвердить законность происхождения активов на сумму около 400 миллионов рублей.
