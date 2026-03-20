Поджигатели трансформатора на железной дороге услышали приговор суда в Ростове
Суд вынес приговор двум жителям Ростовской области, обвиняемым в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, в июле 2024 года 20-летний молодой человек по указанию неустановленного лица привлек к совершению теракта 17-летнего подростка. В ночь на 31 июля они подожгли корпус комплектной трансформаторной подстанции на 29-м километре станции Азов.
После поджога злоумышленники сняли свои действия на видео и скрылись. Причиненный ущерб превысил два миллиона рублей. Позднее обоих задержали сотрудники управления ФСБ по Ростовской области.
Суд приговорил одного из фигурантов к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили один год ограничения свободы. Второго осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
