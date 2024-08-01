Суд арестовал главу «Военторга» Павлова по делу о хищении

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Генеральный директор «Военторга» Валерий Павлов арестован до 30 сентября. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере при выполнении госконтрактов для министерства обороны.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Обосновывая требование ареста в отношении Павлова, следователь утверждал, что, оставаясь на свободе, фигурант может попытаться скрыться, уничтожить улики либо оказывать давление на свидетелей, находившихся в его непосредственном подчинении.
Павлов в свою очередь вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он также добавил, что, помимо «Военторга», занимает должность генерального директора в АО «Славянка» на протяжении 12 лет, и за всё время ни разу не был заподозрен в каких-либо мошеннических действиях.
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Александр Бойцов